Семь нянек (фильм, 1962) смотреть онлайн
1962, Семь нянек
Комедии12+
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Сюжет
У семи нянек, как известно, «дитя без глазу». Так и случилось поначалу в молодежной бригаде часового завода, которая взяла на воспитание «трудного» подростка. Врожденные актерские данные паренька помогают ему довольно успешно водить своих «опекунов» за нос, ставить в смешное положение, довод�я почти до отчаяния.
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Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb
- РБРежиссёр
Ролан
Быков
- Актёр
Семен
Морозов
- ВИАктёр
Владимир
Ивашов
- ВБАктёр
Валентин
Буров
- ТНАктриса
Татьяна
Надеждина
- МДАктриса
Микаэла
Дроздовская
- НБАктриса
Наталья
Батырева
- ВГАктриса
В.
Григорьева
- ТКАктриса
Т.
Карева
- ВХАктёр
Виктор
Хохряков
- ВЗАктёр
Валентин
Зубков
- ЮДСценарист
Юлий
Дунский
- ВФСценарист
Валерий
Фрид
- ПСОператор
Петр
Сатуновский
- КХКомпозитор
Карэн
Хачатурян