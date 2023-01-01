Семь нянек
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Семь нянек

Семь нянек (фильм, 1962) смотреть онлайн

1962, Семь нянек
Комедии12+

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Сюжет

У семи нянек, как известно, «дитя без глазу». Так и случилось поначалу в молодежной бригаде часового завода, которая взяла на воспитание «трудного» подростка. Врожденные актерские данные паренька помогают ему довольно успешно водить своих «опекунов» за нос, ставить в смешное положение, доводя почти до отчаяния.

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Информация

Страна
СССР
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb