Семь нянек (фильм, 1962) смотреть онлайн

Сюжет

У семи нянек, как известно, «дитя без глазу». Так и случилось поначалу в молодежной бригаде часового завода, которая взяла на воспитание «трудного» подростка. Врожденные актерские данные паренька помогают ему довольно успешно водить своих «опекунов» за нос, ставить в смешное положение, довод�я почти до отчаяния.



Семь нянек смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.