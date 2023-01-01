В. Григорьева

Биография

Вера Григорьева —актриса, наиболее известна по ролям в детских, комедийных и семейных фильмах. Дебют артистки состоялся в кинокартине «Аленка», снятом по одноименной повести Сергея Антонова. Девушка сыграла Настю Тарасову, а партнерами по съемочной площадке выступили звезды советского кино Василий Шукшин и Николай Крючков. Кинокарьера Веры Григорьевой продолжилась в картине «Человек идет за солнцем», где актриса появилась в эпизодах. Зрителям артистка запомнилась ролью Милы в комедии «Семь нянек» режиссера Ролана Быкова. Лента рассказывает, как бригада молодежи часового завода пытается перевоспитать трудного подростка.