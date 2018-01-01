Биография

Виктор Хохряков — советский актер, театральный режиссер, чтец. Заслуженный артист СССР, дважды лауреат Сталинской премии. Родился в Уфе 26 июля 1913 года. В детстве отец привел Виктора в драмкружок, и мальчик неожиданно втянулся в театральное искусство. Вскоре он уже блистал в школьных постановках и спектаклях Дома народного просвещения. Был учеником реквизитора в театре, участвовал в массовке. Актерское мастерство изучал в Ленинградском техникуме сценических искусств. Окончив обучение в 1933 году, поступил в Харьковский театр, где сыграл десятки разноплановых ролей. В 1940 году талантливого актера пригласили в Москву, в Центральный театр транспорта. Во время войны труппа выступала на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири. Одной из самых ярких в карьере Хохрякова стала роль партизана Вершинина в спектакле «Бронепоезд 14-69». После войны Виктор устроился в Малый театр, где сыграл во множестве постановок и поставил ряд спектаклей. Он также работал на радио, записывая известные произведения российских и советских авторов. Виктор Хохряков дебютировал на экране в 1946 году в послевоенной драме «Во имя жизни». В дальнейшем сыграл в картинах «Молодая гвардия», «Повесть о настоящем человеке», «Два друга». Настоящую известность актеру принесла роль дяди Васи в приключенческой картине «Судьба барабанщика». Затем актер пополнил биографию фильмами «В добрый час!», «Евгения Гранде», «Ход конем», «Семь нянек», «Погоня». В 1966 году вышла музыкальная комедия «Сказки русского леса», где Виктор сыграл лесничего. Тремя годами позже предстал в образе знаменитого французского писателя в биографической драме «Ошибка Оноре де Бальзака». Перевоплотился в хирурга Стеклова в картине «Повесть о человеческом сердце». В комедии «Не всё коту масленица» исполнил роль богача Ахова. Запомнился образом Дудукина в драме «Без вины виноватые» по пьесе Александра Островского. Он также подарил голос персонажам любимых советских мультфильмов: «Дракон», «Лиса и Заяц», «Краденое солнце» и других.