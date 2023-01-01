Необыкновенное путешествие Мишки Стрекачева
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Необыкновенное путешествие Мишки Стрекачева

Необыкновенное путешествие Мишки Стрекачева (фильм, 1959) смотреть онлайн бесплатно

8.91959, Необыкновенное путешествие Мишки Стрекачева
Семейные82 мин0+

Сюжет

Группа учеников ремесленного училища, получила почетную возможность сопровождать изготовленные сверх плана комбайны на целину. И только Мишка Стрекачeв за проступок был лишен этой привилегии. И тут совершено случайно он попадает в новую передрягу. Решив помочь подруге исправить оплошность, Мишка снимает с одного из комбайнов шестеренку для починки, но не успевает поставить ее обратно – комбайны уже отправлены. Сможет ли Стрекачeв их догнать и тайно заменить деталь?

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Семейные

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Необыкновенное путешествие Мишки Стрекачева»