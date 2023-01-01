Необыкновенное путешествие Мишки Стрекачева (фильм, 1959) смотреть онлайн бесплатно
8.91959, Необыкновенное путешествие Мишки Стрекачева
Семейные82 мин0+
Сюжет
Группа учеников ремесленного училища, получила почетную возможность сопровождать изготовленные сверх плана комбайны на целину. И только Мишка Стрекачeв за проступок был лишен этой привилегии. И тут совершено случайно он попадает в новую передрягу. Решив помочь подруге исправить оплошность, Мишка снимает с одного из комбайнов шестеренку для починки, но не успевает поставить ее обратно – комбайны уже отправлены. Сможет ли Стрекачeв их догнать и тайно заменить деталь?
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Информация
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ИФРежиссёр
Илья
Фрэз
- ЭБРежиссёр
Эдуард
Бочаров
- АБАктёр
Алексей
Борзунов
- ЛШАктриса
Лена
Шептицкая
- ВДАктёр
Вячеслав
Девкин
- РНАктриса
Рая
Николаева
- МКАктёр
Михаил
Копытов
- АВАктёр
Алексан�др
Вдовкин
- Актёр
Константин
Сорокин
- ВХАктёр
Виктор
Хохряков
- МТАктёр
Михаил
Трояновский
- ГГАктёр
Георгий
Гумилевский
- НЧСценарист
Николай
Чуев
- КАОператор
Константин
Арутюнов
- НБКомпозитор
Никита
Богословский