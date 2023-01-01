Необыкновенное путешествие Мишки Стрекачева (фильм, 1959) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Группа учеников ремесленного училища, получила почетную возможность сопровождать изготовленные сверх плана комбайны на целину. И только Мишка Стрекачeв за проступок был лишен этой привилегии. И тут совершено случайно он попадает в новую передрягу. Решив помочь подруге исправить оплошность, Мишка снимает с одного из комбайнов шестеренку для починки, но не успевает поставить ее обратно – комбайны уже отправлены. Сможет ли Стрекачeв их догнать и тайно заменить деталь?



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