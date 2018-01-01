WinkИлья Фрэз
Илья Фрэз
- Карьера
- Режиссёр, Сценарист
- Дата рождения
- 2 сентября 1909 г. (84 года)
- Дата смерти
- 22 июня 1994 г.
Фильмография
Режиссёр
- 8.8
Личное дело судьи Ивановой1986, 80 минБесплатно
- 8.7
Карантин1983, 76 минБесплатно
- 9.7
Вам и не снилось...1980, 86 минБесплатно
- 8.8
Хомут для Маркиза1978, 71 минБесплатно
- 9.2
Это мы не проходили1975, 93 минБесплатно
- 8.9
Чудак из пятого «Б»1972, 84 минБесплатно
- 9.5
Приключения желтого чемоданчика1970, 74 минБесплатно
- 8.9
Я вас любил...1967, 85 минБесплатно
- 8.4
Путешественник с багажом1966, 81 минБесплатно
- 8.2
Я купил папу1963, 76 минБесплатно
- 8.7
Рыжик1960, 84 минБесплатно
- 8.9
Необыкновенное путешествие Мишки Стрекачева1959, 82 минБесплатно
- 9.4
Отряд Трубачева сражается1957, 89 минБесплатно
- 9.3
Васек Трубачев и его товарищи1955, 76 минБесплатно
- 9.2
Первоклассница1948, 67 минБесплатно