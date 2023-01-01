Чудак из пятого «Б»
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Чудак из пятого «Б»

Чудак из пятого «Б» (фильм, 1972) смотреть онлайн бесплатно

8.81972, Чудак из пятого «Б»
Комедии, Советские84 мин0+

Сюжет

Пятиклассника Борю, непоседу и выдумщика, назначили вожатым в первый класс. Не восприняв это вначале серьезно, мальчик постепенно проникся интересом к новым и неожиданным для него обязанностям.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Комедии, Семейные

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Чудак из пятого «Б»»

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