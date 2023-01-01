Чудак из пятого «Б» (фильм, 1972) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Пятиклассника Борю, непоседу и выдумщика, назначили вожатым в первый класс. Не восприняв это вначале серьезно, мальчик постепенно проникся интересом к новым и неожиданным для него обязанностям.



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