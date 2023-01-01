Чудак из пятого «Б» (фильм, 1972) смотреть онлайн бесплатно
8.81972, Чудак из пятого «Б»
Комедии, Советские84 мин0+
Сюжет
Пятиклассника Борю, непоседу и выдумщика, назначили вожатым в первый класс. Не восприняв это вначале серьезно, мальчик постепенно проникся интересом к новым и неожиданным для него обязанностям.
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Информация
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ИФРежиссёр
Илья
Фрэз
- АВАктёр
Андрей
Войновский
- РААктриса
Роза
Агишева
- Актриса
Татьяна
Пельтцер
- НКАктриса
Нина
Корниенко
- НБАктриса
Наталья
Беспалова
- НМАктёр
Николай
Мерзликин
- ЕААктриса
Елизавета
Ауэрбах
- Актёр
Евгений
Весник
- ЮКАктриса
Юлия
Корнева
- ДСАктёр
Дмитрий
Сосновский
- ВЖСценарист
Владимир
Железников
- ГКПродюсер
Григорий
Купершмидт
- МТХудожница
Марина
Томашевская
- ЛРМонтажёр
Лидия
Родионова
- АЧОператор
Алексей
Чардынин
- ЯФКомпозитор
Ян
Френкель