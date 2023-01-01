WinkДетямЧудак из пятого «Б»Актёры и съёмочная группа фильма «Чудак из пятого «Б»»
Актёры и съёмочная группа фильма «Чудак из пятого «Б»»
Режиссёры
Актёры
Актёрпионер Боря Збандуто
Андрей Войновский
Актрисапервоклассница Нина Морозова
Роза Агишева
Актрисабабушка Нины
Татьяна Пельтцер
Актрисамама Бори
Нина Корниенко
АктрисаНаташа
Наталья Беспалова
АктёрАнатолий Сергеевич
Николай Мерзликин
АктрисаОльга Андреевна
Елизавета Ауэрбах
Актёручастковый врач
Евгений Весник
АктрисаТошка
Юлия Корнева
АктёрСаша Рябов