Wink
Детям
Чудак из пятого «Б»
Актёры и съёмочная группа фильма «Чудак из пятого «Б»»

Актёры и съёмочная группа фильма «Чудак из пятого «Б»»

Режиссёры

Илья Фрэз

Илья Фрэз

Режиссёр

Актёры

Андрей Войновский

Андрей Войновский

Актёрпионер Боря Збандуто
Роза Агишева

Роза Агишева

Актрисапервоклассница Нина Морозова
Татьяна Пельтцер

Татьяна Пельтцер

Актрисабабушка Нины
Нина Корниенко

Нина Корниенко

Актрисамама Бори
Наталья Беспалова

Наталья Беспалова

АктрисаНаташа
Николай Мерзликин

Николай Мерзликин

АктёрАнатолий Сергеевич
Елизавета Ауэрбах

Елизавета Ауэрбах

АктрисаОльга Андреевна
Евгений Весник

Евгений Весник

Актёручастковый врач
Юлия Корнева

Юлия Корнева

АктрисаТошка
Дмитрий Сосновский

Дмитрий Сосновский

АктёрСаша Рябов

Сценаристы

Владимир Железников

Владимир Железников

Сценарист

Продюсеры

Григорий Купершмидт

Григорий Купершмидт

Продюсер

Художники

Марина Томашевская

Марина Томашевская

Художница

Монтажёры

Лидия Родионова

Лидия Родионова

Монтажёр

Операторы

Алексей Чардынин

Алексей Чардынин

Оператор

Композиторы

Ян Френкель

Ян Френкель

Композитор