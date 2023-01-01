Биография

Татьяна Пельтцер – актриса невероятной судьбы. Ее жизнь (1904 – 1992) была полна крутых перемен, падений и взлетов. Получив Сталинскую премию в 1951-м, Татьяна Ивановна стала народной артисткой лишь в 1972. Награждение орденом Ленина состоялось в 1984 году. Актерскую школу будущая «звезда» экрана и сцены прошла у отца, известного режиссера. В 16 лет она играла в передвижном театре. После двух лет выступлений в провинции вернулась в Москву, работала в театре Корша и Театре Моссовета. Вышла замуж за иностранца. Муж Пельтцер вскоре отбыл на родину. Вслед за ним уехала в Берлин и Татьяна. Брак продлился недолго. Возвратившись в Москву, поступила в ранее покинутый театр, но отношения с руководством не сложились. С клеймом «профнепригодна» актриса переквалифицировалась в машинистки. Третья попытка покорить столичные подмостки стала триумфальной. Показав себя мастером юмористической миниатюры, актриса получила приглашение в Театр сатиры. Блестяще сыгранная Пельтцер роль в киноверсии спектакля «Свадьба с приданым» дала толчок успешной кинокарьере актрисы. Неизменный успех и зрительская любовь сопутствовали Татьяне Ивановне до последних дней ее жизни.