Татьяна Пельтцер
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 6 июня 1904 г. (88 лет)
- Дата смерти
- 16 июля 1992 г.
Биография
Татьяна Пельтцер – актриса невероятной судьбы. Ее жизнь (1904 – 1992) была полна крутых перемен, падений и взлетов. Получив Сталинскую премию в 1951-м, Татьяна Ивановна стала народной артисткой лишь в 1972. Награждение орденом Ленина состоялось в 1984 году. Актерскую школу будущая «звезда» экрана и сцены прошла у отца, известного режиссера. В 16 лет она играла в передвижном театре. После двух лет выступлений в провинции вернулась в Москву, работала в театре Корша и Театре Моссовета. Вышла замуж за иностранца. Муж Пельтцер вскоре отбыл на родину. Вслед за ним уехала в Берлин и Татьяна. Брак продлился недолго. Возвратившись в Москву, поступила в ранее покинутый театр, но отношения с руководством не сложились. С клеймом «профнепригодна» актриса переквалифицировалась в машинистки. Третья попытка покорить столичные подмостки стала триумфальной. Показав себя мастером юмористической миниатюры, актриса получила приглашение в Театр сатиры. Блестяще сыгранная Пельтцер роль в киноверсии спектакля «Свадьба с приданым» дала толчок успешной кинокарьере актрисы. Неизменный успех и зрительская любовь сопутствовали Татьяне Ивановне до последних дней ее жизни.
Фильмография
- 9.2
Раз, два — горе не беда!1988, 83 минБесплатно
- 8.7
Личное дело судьи Ивановой1986, 80 минБесплатно
- 9.4
После дождичка в четверг1985, 74 минБесплатно
- 8.3
И вот пришел Бумбо...1984, 73 минБесплатно
- 8.8
Карантин1983, 76 минБесплатно
- 9.1
Ослиная шкура1982, 79 минБесплатно
- 9.5
Там, на неведомых дорожках...1982, 66 минБесплатно
- 8.9
У матросов нет вопросов1981, 81 минБесплатно
- 7.9
Руки вверх!1981, 63 минБесплатно
- 9.3
Ночное происшествие1980, 87 минБесплатно
- 9.7
Вам и не снилось...1980, 86 минБесплатно
- 8.8
Примите телеграмму в долг1979, 77 минБесплатно
- 8.3
Здравствуй, река!1978, 59 минБесплатно
- 9.2
Как Иванушка-дурачок за чудом ходил1977, 85 минБесплатно
- 9.6
И снова Анискин1977
- 8.9
Колыбельная для мужчин1977, 67 минБесплатно
- 9.1
Это мы не проходили1975, 93 минБесплатно
- 8.8
Царевич Проша1974, 84 минБесплатно
- 9.4
Двенадцать месяцев (1973)1973
- 9.4
Анискин и Фантомас1973, 128 минБесплатно