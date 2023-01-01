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Формула любви

Формула любви (фильм, 1984) смотреть онлайн

1984, Формула любви
Мелодрамы, Советские86 мин6+

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Сюжет

Великий чародей ставит эксперименты на чувствах юной красавицы. Александр Абдулов и Леонид Броневой в музыкальной комедии от режиссера культовых лент «Тот самый Мюнхгаузен» и «12 стульев».

В 1780 году маг-авантюрист граф Калиостро, сопровождаемый экстравагантной свитой, прибывает в Петербург на гастроли. Вскоре подозреваемый в мошенничестве и преследуемый гвардейцами чародей решает скрыться в провинции. В глубинке граф Калиостро хитростью выманивает дочь доверчивого и хворого помещика, желая опробовать на красавице Маше свою чудодейственную «формулу любви». Дальше путешественники встречаются с молодым дворянином Федяшевым, который безнадежно влюблен в мраморную статую. Узнав о способностях графа Калиостро, юноша просит оживить свой объект воздыхания. Удастся ли теперь гостю избежать разоблачения?

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Формула любви»

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