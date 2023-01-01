Формула любви (фильм, 1984) смотреть онлайн
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Сюжет
Великий чародей ставит эксперименты на чувствах юной красавицы. Александр Абдулов и Леонид Броневой в музыкальной комедии от режиссера культовых лент «Тот самый Мюнхгаузен» и «12 стульев».
В 1780 году маг-авантюрист граф Калиостро, сопровождаемый экстравагантной свитой, пр�ибывает в Петербург на гастроли. Вскоре подозреваемый в мошенничестве и преследуемый гвардейцами чародей решает скрыться в провинции. В глубинке граф Калиостро хитростью выманивает дочь доверчивого и хворого помещика, желая опробовать на красавице Маше свою чудодейственную «формулу любви». Дальше путешественники встречаются с молодым дворянином Федяшевым, который безнадежно влюблен в мраморную статую. Узнав о способностях графа Калиостро, юноша просит оживить свой объект воздыхания. Удастся ли теперь гостю избежать разоблачения?
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Марк
Захаров
- НМАктёр
Нодар
Мгалоблишвили
- Актёр
Александр
Абдулов
- Актёр
Семён
Фарада
- Актриса
Елена
Валюшкина
- АМАктёр
Александр
Михайлов
- Актриса
Александра
Захарова
- Актриса
Елена
Аминова
- Актриса
Татьяна
Пельтцер
- Актёр
Леонид
Броневой
- НСАктёр
Николай
Скоробогатов
- ГГСценарист
Григорий
Горин
- АТСценарист
Алексей
Толстой
- АДПродюсер
Александра
Демидова
- Актёр дубляжа
Армен
Джигарханян
- ГГАктёр дубляжа
Геннадий
Гладков
- КТАктёр дубляжа
Константин
Тыртов
- НМХудожница
Наталья
Монева
- ВКМонтажёр
Валентина
Кул�агина
- ВНОператор
Владимир
Нахабцев
- ЮРОператор
Юрий
Райский
- ГГКомпозитор
Геннадий
Гладков