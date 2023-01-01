Биография

Александра Захарова — театральная и киноактриса СССР, России. Лауреат Государственных премий, Народная артистка РФ, обладательница Премии Правительства РФ. Родилась в Москве 17 июня 1962 года. Артистка — дочь театрального деятеля Марка Захарова. После окончания школы поступила на актерский факультет, после которого ее сразу зачислили в труппу столичного театра. После работы в спектакле «Гамлет» актриса часто играла главные роли в популярных постановках — «Вишневый сад», «Женитьба» и других. Ее режиссерской работой стал спектакль «Капкан», над которым она работала, так как ее отец при жизни не успел закончить постановку. Первые роли в кино Александра Захарова исполнила в 1982 году. Популярность к ней пришла после съемок в картине «Формула любви». После этого актриса снялась в известных фильмах «Убить дракона», «Заложница» и прочих. Актриса поучаствовала в 12 телеспектаклях, сыграла 20 ролей в кино.