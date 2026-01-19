Убить дракона (фильм, 1988) смотреть онлайн

Убить дракона
Вот уже много лет город, в который попадает странствующий рыцарь Ланцелот, находится под властью Дракона. Долг рыцаря — сразиться с жестоким узурпатором. Но Бургомистр отговаривает его от поединка, объясняя, что люди не могут жить без диктатора. И это правда: после победы Ланцелота жители города, не дождавшись от нового властелина строгих указов, пускаются в анархию и разгул — и с готовностью склоняются перед новым Драконом…

Страна
Германия, СССР
Жанр
Семейный, Драма, Фэнтези
Время
116 мин / 01:56

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.8 IMDb

