Убить дракона (фильм, 1988) смотреть онлайн
8.01988, Убить дракона
Фэнтези, Драма116 мин18+
О фильме
Вот уже много лет город, в который попадает странствующий рыцарь Ланцелот, находится под властью Дракона. Долг рыцаря — сразиться с жестоким узурпатором. Но Бургомистр отговаривает его от поединка, объясняя, что люди не могут жить без диктатора. И это правда: после победы Ланцелота жители города, не дождавшись от нового властелина строгих указов, пускаются в анархию и разгул — и с готовностью склоняются перед новым Драконом…
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.8 IMDb
- Режиссёр
Марк
Захаров
- Актёр
Александр
Абдулов
- Актёр
Олег
Янковский
- Актёр
Евгений
Леонов
- Актёр
Вячеслав
Тихонов
- Актриса
Александра
Захарова
- Актёр
Виктор
Раков
- Актёр
Александр
Збруев
- ФМАктёр
Франк
Мут
- Актёр
Семён
Фарада
- Актёр
Александр
Филиппенко
- ГГСценарист
Григорий
Горин
- Сценарист
Марк
Захаров
- ЕШСценарист
Евгений
Шварц
- АДПродюсер
Александра
Демидова
- ВКМонтажёр
Валентина
Кулагина
- ВНОператор
Владимир
Нахабцев
- ГГКомпозитор
Геннадий
Гладков