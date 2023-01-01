Биография

Марк Захаров – режиссер кино и театра, педагог и литератор. Народный артист СССР, Герой Труда РФ. Марк Захаров появился на свет в 1933 году в столице России. В 1955 году после окончания актерского факультета ГИТИСа отправился работать актером в Пермский областной драмтеатр. В 1959 по возвращению в столицу пошел работать в драмтеатр им. Гоголя. Он прожил долгую жизнь, отдаваясь полностью работе. Скончался талантливый режиссер 12 сентября 2019 года в Москве. Режиссер Марк Захаров начинал свой творческий путь с московского Театра сатиры. А в 1973 году он получил должность главного режиссера Московского театра имени Ленинского комсомола. За всю свою жизнь талантливый режиссер создал около 90 работ в различных проектах. Он неоднократно был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством». Получал несколько государственных премий за различные спектакли в театрах. Работы Марка Захарова всегда приносили ему успех. Даже Президент Российской Федерации поблагодарил его к 75-летию театра «Ленком». Марк Захаров – почетный член Российской академии художеств. За все годы своей жизни ему удалось сделать огромный вклад в развитие театра. За успехи в области искусства и литературы он был награжден премией города Москвы.