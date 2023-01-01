Звезда пленительного счастья (1975)
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Звезда пленительного счастья (1975)

Звезда пленительного счастья (1975) (сериал, 1975) смотреть онлайн

9.41975, Звезда пленительного счастья (1975) 1 сезон
Драмы, Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

После подавления восстания на Сенатской площади события развивались трагически: пятеро декабристов казнены, большинство отправлены в Сибирь. И вслед за ними, сквозь мороз и лишения, поехали их жены…

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Звезда пленительного счастья (1975)»

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