Биография

Владимир Мотыль – известный сценарист и режиссер. В 2003 году ему присвоили звание народного артиста Российской Федерации. Владимир Яковлевич является лауреатом множества международных конкурсов и фестивалей. За его плечами работы, ставшие классикой русского кино. Будущий режиссер родился в 1927 году в Белоруссии. С детства он очень любил кино и был поражен игрой Чарли Чаплина. В восьмилетнем возрасте Мотыль организовал кружок, в котором ставил пьесы, играл и даже занимался декорациями. В Свердловском театральном институте он прошел обучение на актерском и историко-филологическом факультетах. Владимир Яковлевич много лет проработал в уральских и сибирских театрах, поставил около 40 спектаклей. Он был дважды женат, есть дочь и внук. В 1957 году Мотыль пошел работать на киностудию в Свердловске. Первой картиной Мотыля стали «Дети Памира». Отзывы были разные: от восторженных до гневных. Но главной работой мастера по сей день считается фильм «Белое солнце пустыни». Успех у картины был ошеломительным, и она прочно вошла в золотой фонд нашего кино. Стоит также выделить другие успешные фильмы Владимира Мотыля: «Звезда пленительного счастья» и «Невероятное пари». Умер режиссер в Москве в 2010 году.