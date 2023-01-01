Белое солнце пустыни
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Белое солнце пустыни

Белое солнце пустыни (фильм, 1969) смотреть онлайн

1969, Белое солнце пустыни
Боевики, Советские80 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Бывалому товарищу Сухову и его помощнику Петрухе поручено сопровождать гарем, отбитый у жестоко басмача Абдуллы, за которым по горячим пескам восточного Каспия гоняется отряд красного командира.

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Белое солнце пустыни»

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