Белое солнце пустыни (фильм, 1969) смотреть онлайн
1969, Белое солнце пустыни
Боевики, Советские80 мин18+
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Сюжет
Бывалому товарищу Сухову и его помощнику Петрухе поручено сопровождать гарем, отбитый у жестоко басмача Абдуллы, за которым по горячим пескам восточного Каспия гоняется отряд красного командира.
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Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Владимир
Мотыль
- Актёр
Анатолий
Кузнецов
- Актёр
Спартак
Мишулин
- ККАктёр
Кахи
Кавсадзе
- ПЛАктёр
Павел
Луспекаев
- РКАктриса
Раиса
Куркина
- ТФАктриса
Татьяна
Федотова
- НГАктёр
Николай
Годовиков
- МДАктёр
Муса
Дудаев
- НБАктёр
Николай
Бадьев
- ВКАктёр
Владимир
Кадочников
- РИСценарист
Рустам
Ибрагимбеков
- Сценарист
Марк
Захаров
- ЮПродюсер
Юрий
Хохлов
- МВАктёр дубляжа
Михаил
Волков
- Актриса дубляжа
Надежда
Румянцева
- ЮСАктёр дубляжа
Юрий
Соловьев
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Кожевников
- ДМХудожник
Диана
Манэ
- ВЛХудожник
Вадим
Линденбаум
- ЭРОператор
Эдуард
Розовский
- ИШКомпозитор
Исаак
Шварц