Белое солнце пустыни (фильм, 1969) смотреть онлайн

Сюжет

Бывалому товарищу Сухову и его помощнику Петрухе поручено сопровождать гарем, отбитый у жестоко басмача Абдуллы, за которым по горячим пескам восточного Каспия гоняется отряд красного командира.



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