Биография

Юрий Соловьев — актер театра и кино, режиссер, мастер дубляжа. Является автором книги «Узелки на память». На его счету более 160 ролей в кинематографе. Будущий артист родился в поселке Тулуне в 1933 году в семье служащих. В детстве мальчик занимался в художественном кружке в Доме культуры Москвы. После окончания школы юноша поступил во ВГИК, обучался актерскому искусству в мастерской Юлия Райзмана. Решив продолжить учебу, Юрий поступил на курсы режиссеров телевидения при киностудии «Ленфильм». Свои первые роли Юрий Соловьев исполнил в Ленинградской студии киноактера и на киностудии «Ленфильм», где начал работать с 1957 года в качестве актера и режиссера. Карьера артиста в кинематографе началась с 1955 году. Его первым персонажем стал комсомолец Чижов, которого он сыграл в драме «Чужая родня». Среди наиболее значимых фильмов Юрия Соловьева можно отметить ленты «Солдаты», «На дорогах войны», «Родная кровь», «Последний Хлеб», «Боба и слон», «Рожденная революцией», «Пока фронт в обороне», «Степень риска», «Профессия-следователь», «Челюскинцы», «Колье Шарлотты», «Подвиг Одессы» и «Подсудимый». В качестве режиссера он участвовал в создании картин «Опекун», «Взрывники», а также поставил один из фильмов киноальманаха «Житейское дело».