Шофер поневоле (фильм, 1958) смотреть онлайн бесплатно
9.31958, Шофер поневоле
Комедия87 мин12+
О фильме
Ехали в отпуск руководитель главка и его шофер. И так случилось, что шофер попал в больницу с радикулитом и документами своего начальника. Тут-то все и началось…
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Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.4 IMDb
- НКРежиссёр
Надежда
Кошеверова
- АХАктёр
Антоний
Ходурский
- ММАктриса
Мария
Миронова
- СФАктёр
Сергей
Филиппов
- Актриса
Лилия
Гриценко
- ИЗАктриса
Ирина
Зарубина
- ВКАктриса
Вера
Карпова
- ЮСАктёр
Юрий
Соловьев
- СМСценарист
Сергей
Михалков
- КМСценарист
Климентий
Минц
- ЕЕХудожник
Евгений
Еней
- ЕММонтажёр
Елена
Миронова
- ЕШОператор
Евгений
Шапиро
- МВКомпозитор
Моисей
Вайнберг