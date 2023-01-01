Шофер поневоле
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Шофер поневоле

Шофер поневоле (фильм, 1958) смотреть онлайн бесплатно

9.31958, Шофер поневоле
Комедия87 мин12+

О фильме

Ехали в отпуск руководитель главка и его шофер. И так случилось, что шофер попал в больницу с радикулитом и документами своего начальника. Тут-то все и началось…

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Страна
СССР
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.4 IMDb