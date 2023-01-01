Биография

Вера Карпова — российская актриса кино и театра. Родилась в городе Ленинграде 6 февраля 1933 года. Имеет почетные звания заслуженной и народной артистки РСФСР. В детские годы будущая актриса посещала несколько художественных кружков, занималась пением. Окончив школу, год проучилась в Ленинградском юридическом институте имени Калинина, после чего перебралась в Москву, где подала документы в Щукинское училище. Окончив театральный вуз в 1956 году, получила работу в труппе Ленинградского академического театра комедии, на сцене которого и были сыграны первые профессиональные роли Веры Карповой. Появилась в таких спектаклях, как «Ревизор», «Опасный поворот», «Рассказ одной девушки», и множестве других. В кино Карпова дебютировала еще во время учебы в вузе, появившись в небольшой роли в картине «Аттестат зрелости». После было участие в таких проектах, как «Улица полна неожиданностей», «Сын», «Неподдающиеся». Настоящую известность принесли Вере Карповой фильмы «Шофер поневоле» и «Весенние хлопоты». Во времена кризиса в российской киноиндустрии после распада СССР сосредоточилась на театральных работах и долгое время почти не появлялась на экране. Вновь начала сниматься уже в двухтысячные годы, современный зритель знает Карпову по таким фильмам и сериалам, как «Лиговка», «Жить сначала», «Бабье лето». Всего в послужном списке актрисы более полусотни ролей в кино.