Улица полна неожиданностей (фильм, 1958) смотреть онлайн бесплатно
9.61958, Улица полна неожиданностей
Комедия68 мин18+
О фильме
Возвращающийся навеселе главбух Смирнов забирается в будку регулировщика и нарушает движение транспорта на одной из улиц Ленинграда. Но постовой Вася Шанешкин доставляет в отделение милиции не нарушителя, а вполне порядочного гражданина - кассира Стройтреста Воднева, который, ко всему прочему, оказывается отцом его любимой девушки Кати.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ЛХАктёр
Леонид
Харитонов
- Актёр
Всеволод
Ларионов
- ГЧАктёр
Георгий
Черноволенко
- ЯРАктёр
Яков
Родос
- ДОАктриса
Джемма
Осмоловская
- ВКАктриса
Вера
Карпова
- ОПАктриса
Ольга
Порудолинская
- ТЕАктриса
Тамара
Евгеньева-Иванова
- Актёр
Евгений
Леонов
- ГСАктёр
Георгий
Семенов
- ПБПродюсер
Полина
Борисова
- РИМонтажёр
Раиса
Изаксон
- СИОператор
Сергей
Иванов
- НСКомпозитор
Надежда
Симонян