Улица полна неожиданностей (фильм, 1958) смотреть онлайн бесплатно

Возвращающийся навеселе главбух Смирнов забирается в будку регулировщика и нарушает движение транспорта на одной из улиц Ленинграда. Но постовой Вася Шанешкин доставляет в отделение милиции не нарушителя, а вполне порядочного гражданина - кассира Стройтреста Воднева, который, ко всему прочему, оказывается отцом его любимой девушки Кати.



