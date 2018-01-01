Улица полна неожиданностей (фильм, 1958) смотреть онлайн бесплатно

Улица полна неожиданностей
Улица полна неожиданностей

9.61958, Улица полна неожиданностей
Комедия68 мин18+

О фильме

Возвращающийся навеселе главбух Смирнов забирается в будку регулировщика и нарушает движение транспорта на одной из улиц Ленинграда. Но постовой Вася Шанешкин доставляет в отделение милиции не нарушителя, а вполне порядочного гражданина - кассира Стройтреста Воднева, который, ко всему прочему, оказывается отцом его любимой девушки Кати.

Страна
СССР
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
68 мин / 01:08

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.9 IMDb