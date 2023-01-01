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Фильмы
Улица полна неожиданностей
Актёры и съёмочная группа фильма «Улица полна неожиданностей»

Актёры и съёмочная группа фильма «Улица полна неожиданностей»

Актёры

Леонид Харитонов

Леонид Харитонов

АктёрВасилий Шанешкин
Всеволод Ларионов

Всеволод Ларионов

АктёрВладимир Званцев
Георгий Черноволенко

Георгий Черноволенко

АктёрИван Захарович Воднев
Яков Родос

Яков Родос

АктёрПорфирий Петрович Смирнов-Алянский
Джемма Осмоловская

Джемма Осмоловская

АктрисаКатя
Вера Карпова

Вера Карпова

АктрисаЛиза
Ольга Порудолинская

Ольга Порудолинская

АктрисаНадежда Павловна
Тамара Евгеньева-Иванова

Тамара Евгеньева-Иванова

АктрисаМария Михайловна
Евгений Леонов

Евгений Леонов

Актёрмилиционер Сердюков
Георгий Семенов

Георгий Семенов

Актёрмайор Егоров

Продюсеры

Полина Борисова

Полина Борисова

Продюсер

Монтажёры

Раиса Изаксон

Раиса Изаксон

Монтажёр

Операторы

Сергей Иванов

Сергей Иванов

Оператор

Композиторы

Надежда Симонян

Надежда Симонян

Композитор