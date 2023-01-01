Биография

Всеволод Ларионов — советский и российский актер, народный артист РСФСР. Родился в столице Советского Союза в 1928 году. Вырос Всеволод в московской семье с дворянскими корнями. Мама мальчика была актрисой и с детства прививала сыну любовь к прекрасному. Большое влияние на юношу оказала его тетя, знаменитая актриса Софья Гиацинтова. После школы Ларионов год проучился в авиационном институте, но вскоре окончательно утвердился в своем решении связать судьбу с профессией актера. В 1950 году окончил училище при Ленкоме и поступил на службу в этот же театр. Впервые в кино Ларионов снялся в 17-летнем возрасте. Это была главная роль в знаменитом «Пятнадцатилетнем капитане». После выхода картины на экраны на юношу обрушилась популярность, повлиявшая на его дальнейшую судьбу. Затем было еще несколько кинематографических работ, в том числе ведущая роль в комедийном фильме «Улица полна неожиданностей». В 60-е годы актер окончил ГИТИС и попробовал себя в роли телеведущего популярных программ. Пик творческой карьеры Всеволода наступил в 70-х. Зрителям запомнились роли Ларионова в «Сибириаде» и «Демидовых». Фильмы с участием Всеволода Ларионова «Обыкновенное чудо» и «Тот самый Мюнхаузен» стали одними из лучших российских кинолент.