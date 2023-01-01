Повторный брак
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Повторный брак
8.41971, Les mariés de l'an deux
Боевики, Мелодрамы94 мин16+
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Повторный брак (фильм, 1971) смотреть онлайн

Сюжет

Француз Николя Фильбер открыл для себя Америку в 1787 году, когда нелегально пересек Атлантику в трюме корабля Индийской компании. У Николя не было ни денег, ни документов, и его посадили в тюрьму. Впрочем, в тюрьме ловкий молодой человек пробыл только три дня, после чего устроился ночным сторожем.

А через пять лет умный и находчивый Фильбео сделал блестящую карьеру в Новом Свете и собирался жениться на дочери богатого судовладельца. Удачному браку мешало только одно обстоятельство - Николя был уже женат - во Франции. Теперь, чтобы разыскать свою «французскую жену» Шарлотту и оформить с ней развод, честолюбивый жених должен отправиться в страну, из которой бежал. На календаре 1793 год, во Франции революция, и путешествие обещает быть не только увлекательным, но и опасным.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Повторный брак»

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