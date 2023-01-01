Повторный брак (фильм, 1971) смотреть онлайн
Сюжет
Француз Николя Фильбер открыл для себя Америку в 1787 году, когда нелегально пересек Атлантику в трюме корабля Индийской компании. У Николя не было ни денег, ни документов, и его посадили в тюрьму. Впрочем, в тюрьме л�овкий молодой человек пробыл только три дня, после чего устроился ночным сторожем.
А через пять лет умный и находчивый Фильбео сделал блестящую карьеру в Новом Свете и собирался жениться на дочери богатого судовладельца. Удачному браку мешало только одно обстоятельство - Николя был уже женат - во Франции. Теперь, чтобы разыскать свою «французскую жену» Шарлотту и оформить с ней развод, честолюбивый жених должен отправиться в страну, из которой бежал. На календаре 1793 год, во Франции революция, и путешествие обещает быть не только увлекательным, но и опасным.
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Информация
Рейтинг
- ЖРРежиссёр
Жан-Поль
Раппно
- Актёр
Жан-Поль
Бельмондо
- МЖАктриса
Марлен
Жобер
- ЛААктриса
Лаура
Антонелли
- МОАктёр
Мишель
Оклер
- ЖГАктёр
Жюльен
Гиомар
- МДАктёр
Марио
Давид
- ШДАктёр
Шарль
Деннер
- ЖБАктёр
Жорж
Беллер
- ПКАктёр
Поль
Кроше
- МДАктёр
Марк
Дюдикур
- ДБСценарист
Даниэль
Буланже
- ЖРСценарист
Жан-Поль
Раппно
- МКСценарист
Морис
Клевел
- КССценарист
Клод
Соте
- АППродюсер
Ален
Пуаре
- НААктёр дубляжа
Николай
Александрович
- ККАктриса дубляжа
Капитолина
Кузьмина
- ИВАктриса дубляжа
Инна
Выходцева
- Актёр дубляжа
Всеволод
Ларионов
- СБАктёр дубляжа
Степан
Бубнов
- УХХудожник
Уилли
Холт
- КРОператор
Клод
Ренуар
- МЛКомпозитор
Мишель
Легран