Прометей (фильм, 1974) смотреть онлайн бесплатно

Мультфильм «Прометей» входит в цикл экранизаций по мотивам древнегреческих мифов, снятый режиссером Александрой Снежко-Блоцкой совместно с художником Александром Трусовым. Рисованный мультипликационный фильм 1974 года.

«Прометей» — это история, повествующая о самоотверженном подвиге одного из титанов. Он похитил священный огонь с Олимпа, чтобы подарить его людям, за что был жестоко наказан. Верховный бог Зевс-громовержец, узнав о совершенном проступке, приказал кузнецу Гефесту приковать героя цепями к скале. В качестве наказания днем к Прометею прилетал орел, который клевал его печень, но за ночь она восстанавливалась, и ежедневная пытка не прекращалась. Однако муки титана не были напрасными — благодарные люди сохранили священный дар и прославили героический подвиг. Завершение истории показано в «Возвращении с Олимпа».


