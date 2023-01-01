Анна Каменкова
- Карьера
- Актриса, Актриса дубляжа
- Дата рождения
- 27 апреля 1953 г. (71 год)
Биография
Советская и российская актриса Анна Каменкова знакома даже тем зрителям, которые не видели ни одного фильма с ее участием. Голосом Каменковой говорят многие зарубежные «звезды» –она является одной из наиболее востребованных актрис дубляжа. Анна Каменкова родилась в семье учителей. В возрасте шести лет сыграла свою дебютную роль в фильме «Девочка ищет отца». Работа юной актрисы была отмечена критиками. Каменкова мечтала о дальнейшей кинокарьере, но этому воспротивились строгие родители. Они признавали наличие у девочки таланта, однако полагали, что школьнице следует учиться. После получения аттестата Анна Каменкова поступила в училище имени Щепкина. Молодая актриса наконец получила возможность сниматься. Список фильмов Анна Каменковой включает такие ленты, как «Лесные качели», «Иван Бабушкин» и «Софья Петровна». Голос артистки был востребован на самых ранних этапах ее карьеры. Поначалу Анна Каменкова озвучивала советские мультфильмы, а позже принимала участие в многочисленных радиопостановках и дубляже зарубежных фильмов. В непростые девяностые годы актриса не нашла себе места ни в театре, ни в кино. Тогда Каменкова вернулась к озвучиванию. Ее голосом заговорили Деми Мур, Шэрон Стоун и Барбра Стрейзанд. В новом тысячелетии Анна Каменкова вернулась и на театральную сцену, и на экран. Среди ее работ – «Принцесса цирка», «МУР. Третий фронт» и «Метод Фрейда».
Фильмография
Актриса
- 8.0
Право на свободу2022
- 7.8
Три сестры2017, 123 минБесплатно
- 9.5
Тест на беременность2014
- 8.8
Принцесса цирка2007
- 9.5
Визит к Минотавру1987
- 8.8
Последняя дорога1986, 95 минБесплатно
- 9.6
Молодая жена1978, 92 минБесплатно
- 8.7
Весенний призыв1976, 89 минБесплатно
- 8.9
Лесные качели1975, 60 минБесплатно
- 9.5
Девочка ищет отца1959, 86 минБесплатно
- 8.6
Комната2015, 112 мин
- 7.7
Молода и прекрасна2013, 89 минБесплатно
- 7.9
Лавлэйс2013, 88 минБесплатно
- 6.9
Резня2011, 76 мин
- 9.3
Письма к Джульетте2010, 101 минБесплатно
- 8.5
Мольер2007, 115 минБесплатно
- 8.8
Не говори никому2006, 125 минБесплатно
- 9.3
Бесстрашный2006, 101 минБесплатно
- 8.4
Основной инстинкт 22006, 109 минБесплатно
- 7.4
Мандерлей2005, 132 мин
- 8.1
Империя волков2005, 122 мин
- 8.9
Мишель Вальян: Жажда скорости2003, 99 минБесплатно
- 8.3
Мушкетер2001, 100 минБесплатно
- 8.3
Белфегор – призрак Лувра2001, 92 мин
- 9.6
Васаби2001, 89 минБесплатно
- 8.1
Танцующая в темноте2000, 131 мин
- 9.0
Налево от лифта1988, 79 мин
- 7.1
Мелодрама1986, 110 минБесплатно
- 9.1
Шла собака по роялю1979, 65 минБесплатно
- 9.4
Зорро1975, 112 минБесплатно