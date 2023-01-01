Биография

Советская и российская актриса Анна Каменкова знакома даже тем зрителям, которые не видели ни одного фильма с ее участием. Голосом Каменковой говорят многие зарубежные «звезды» –она является одной из наиболее востребованных актрис дубляжа. Анна Каменкова родилась в семье учителей. В возрасте шести лет сыграла свою дебютную роль в фильме «Девочка ищет отца». Работа юной актрисы была отмечена критиками. Каменкова мечтала о дальнейшей кинокарьере, но этому воспротивились строгие родители. Они признавали наличие у девочки таланта, однако полагали, что школьнице следует учиться. После получения аттестата Анна Каменкова поступила в училище имени Щепкина. Молодая актриса наконец получила возможность сниматься. Список фильмов Анна Каменковой включает такие ленты, как «Лесные качели», «Иван Бабушкин» и «Софья Петровна». Голос артистки был востребован на самых ранних этапах ее карьеры. Поначалу Анна Каменкова озвучивала советские мультфильмы, а позже принимала участие в многочисленных радиопостановках и дубляже зарубежных фильмов. В непростые девяностые годы актриса не нашла себе места ни в театре, ни в кино. Тогда Каменкова вернулась к озвучиванию. Ее голосом заговорили Деми Мур, Шэрон Стоун и Барбра Стрейзанд. В новом тысячелетии Анна Каменкова вернулась и на театральную сцену, и на экран. Среди ее работ – «Принцесса цирка», «МУР. Третий фронт» и «Метод Фрейда».