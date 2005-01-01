Империя волков
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Империя волков
8.12005, L'empire des loups
Боевики, Триллеры122 мин18+
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Империя волков (фильм, 2005) смотреть онлайн

Сюжет

Жан Рено в экранизации детектива Жана-Кристофа Гранже о двух полицейских, расследующих серийные убийства в Париже. Поль Нерто, капитан парижской полиции, берется за расследование трех убийств молодых женщин. Эти дела объединяет схожий ритуал, сопровождавший преступления, а также национальность жертв: погибшие были родом из Турции. В расследовании Нерто может помочь печально известный коллега Жан-Луи Шиффер, у которого есть связи в турецкой диаспоре. Тем временем Анна, жена французского чиновника, начинает видеть кошмары и галлюцинации, связанные с серийными убийствами. Какое отношение она имеет к происходящему, расскажет «Империя волков» — фильм 2005 года можно смотреть онлайн в хорошем качестве на Wink!

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Империя волков»

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