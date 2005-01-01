Империя волков (фильм, 2005) смотреть онлайн
Сюжет
Жан Рено в экранизации детектива Жана-Кристофа Гранже о двух полицейских, расследующих серийные убийства в Париже. Поль Нерто, капитан парижской полиции, берется за расследование трех убийств молодых женщин. Эти дела объединяет схожий ритуал, сопровождавший преступления, а также национальность жертв: погибшие были родом из Турции. В расследовании Нерто может помочь печально известный коллега Жан-Луи Шиффер, у которого есть связи в турецкой диаспоре. Тем временем Анна, жена французского чиновника, начинает видеть кошмары и галлюцинации, связанные с серийными убийствами. Какое отношение она имеет к происходящему, расскажет «Империя волков» — фильм 2005 года можно смотреть онлайн в хорошем качестве на Wink!
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Информация
Рейтинг
- КНРежиссёр
Крис
Наон
- Актёр
Жан
Рено
- АЖАктриса
Арли
Жовер
- ЖКАктёр
Жослин
Киврен
- ЛМАктриса
Лаура
Моранте
- ФБАктёр
Филипп
Бас
- ДКАктёр
Дэвид
Камменос
- ДСАктёр
Дидье
Совегран
- ПФАктёр
Патрик
Флёрем
- ЭШАктёр
Этьен
Шико
- АДАктёр
Альбер
Дрэ
- СМСценарист
Симон
Микаэль
- ЛБСценарист
Люк
Босси
- ЖГСценарист
Жан-Кристоф
Гранже
- КНСценарист
Крис
Наон
- ПЛПродюсер
Патрис
Леду
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- КЖХудожница
Катрин
Жаррье-Приё
- МАОператор
Мишель
Абрамович
- ДЛКомпозитор
Дан
Леви
- ОМКомпозитор
Оливия
Мерилахти