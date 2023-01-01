Биография

Сергей Быстрицкий – российский актер кино и кинорежиссер, также известен работами по дубляжу. Родился в Москве 12 июня 1963 года. В детстве будущий актер не планировал связывать свою жизнь с кино, занимался конным спортом и математикой. Тем не менее, свою первую роль Сергей Быстрицкий сыграл еще в школьные годы – почти случайно снялся в эпизоде фильма «Голубой портрет». После этого подал документы во ВГИК, окончив который, был принят на Центральную киностудию имени Горького и стал активно сниматься в кино. Быстрицкий женат, супруга – актриса Татьяна Быстрицкая. У пары есть взрослая дочь. После нескольких небольших ролей второго плана актер быстро попал в проект, который сделал его известным. Это была лента «Пока не выпал снег», в которой Быстрицкий сыграл первую любовь главной героини. Благодаря этому успеху последовали и другие предложения от режиссеров, а закрепили популярность Сергея Быстрицкого фильмы «Секретный фарватер», «Даниил – князь Галицкий», «Сто дней до приказа». В более поздние годы стал востребованным актером сериалов, знаком аудитории по таким проектам, как «Ундина», «Крапленый», «Второй убойный». Кроме того, попробовал себя в роли режиссера и снял несколько фильмов, а также является популярным актером дубляжа.