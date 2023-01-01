Апостол (сериал, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Сельский учитель становится шпионом под прикрытием. Сериал о борьбе немецкой и советской разведки в разгар Великой Отечественной Войны.



1942-й год; противник забрасывает своих диверсантов в ряды советских войск с целью выведать информацию. Правда, одного из шпионов сразу распознают, и его побег заканчивается плохо. Зато оказывается, что диверсант на самом деле русский. Чтобы вычислить остальных разведчиков, НКВД разыскивает в маленьком селе брата погибшего и делает его шпионом. Так Павел и Петр Истомины становятся одним человеком — теперь обычный учитель должен стать своим среди чужих и притвориться тем самым немецким диверсантом, чтобы вычислить врагов.



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