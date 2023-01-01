Апостол (сериал, 2008) смотреть онлайн
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Сюжет
Сельский учитель становится шпионом под прикрытием. Сериал о борьбе немецкой и советской разведки в разгар Великой Отечественной Войны.
1942-й год; противник забрасывает своих диверсантов в ряды советских войск с целью выведать информацию. Правда, одного из шпионов сразу распознают, и его побег заканчивается плохо. Зато оказывается, что диверсант на самом деле русский. Чтобы вычислить остальных разведчиков, НКВД разыскивает в маленьком селе брата погибшего и делает его шпионом. Так Павел и Петр Истомины становятся одним человеком — теперь обычный учитель должен стать своим среди чужих и притвориться тем самым немецким диверсантом, чтобы вычислить врагов.
Справится ли Истомин с возложенной на него миссией? Евгений Миронов, Николай Фоменко, Дарья Мороз и другие в военной драме «Апостол» — сериал 2008 года смотреть онлайн можно на Wink.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыВоенные, Исторические, Русские, Боевики
Рейтинг
- Режиссёр
Юрий
Мороз
- Режиссёр
Николай
Лебедев
- ГСРежиссёр
Геннадий
Сидоров
- Актёр
Евгений
Миронов
- Актёр
Николай
Фоменко
- Актриса
Дарья
Мороз
- Актёр
Андрей
Смирнов
- Актёр
Андрей
Гусев
- ЮНАктёр
Юрий
Назаров
- Актёр
Александр
Новин
- Актёр
Алексей
Комашко
- Актёр
Сергей
Быстрицкий
- МФАктёр
Михаил
Федоровский
- ОАСценарист
Олег
Антонов
- ГМСценарист
Григорий
Мануков
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ЛМПродюсер
Левон
Манасян
- Продюсер
Юрий
Мороз
- ИТХудожник
Игорь
Тимошенко
- ЮУХудожник
Юрий
Устинов
- ВЯХудожник
Владимир
Ярин
- МСМонтажёр
Максим
Смирнов
- АПОператор
Анатолий
Петрига
- ДСКомпозитор
Дарин
Сысоев