Биография

Андрей Гусев — российский актер кино и озвучки. Родился в Москве 26 октября 1958 года. После окончания ВГИКа в 1984 году Андрей влился в команду Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Максима Горького. В 90-е годы он переехал в ФРГ, где работал в нескольких местных театрах и успел издать собственные повести в сотрудничестве с французским журналом «Светоскоп». В начале нулевых Гусев вернулся в Россию, а в 2004 году стал ведущим реалити-шоу «Двенадцать негритят» на телеканале ТНТ. С 1970 года Андрей Гусев снялся в более чем семидесяти проектах. Среди его ранних работ значатся фильмы «Автомобиль, скрипка и собака Клякса», «Розыгрыш» и «Доброта». Также кинодеятель принял участие в съемках таких фильмов и сериалов, как «Сталинград», «Двое и одна», «Кухня» и «Склифосовский».