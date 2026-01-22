Действие фильма происходит в последние дни Великой Отечественной войны. После Мюнхенского сговора, отдавшего Чехословакию во власть Гитлеру, чех Ян Трейбал вместе с другими патриотами покидает родину. Попав в Советский Союз, герой становится командиром звена Первой Чехословацкой авиационной дивизии. Вместе с ним воюют неунывающий подпоручик Мартин Габриэль, бескомпромиссный лейтенант Александр Лежнев и полный романтических представлений о жизни юный пилот Томек Яндак..

