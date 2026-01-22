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Пилоты (фильм, 1989) смотреть онлайн

8.61989, Пилоты
Драма, Военный82 мин18+
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О фильме

Действие фильма происходит в последние дни Великой Отечественной войны. После Мюнхенского сговора, отдавшего Чехословакию во власть Гитлеру, чех Ян Трейбал вместе с другими патриотами покидает родину. Попав в Советский Союз, герой становится командиром звена Первой Чехословацкой авиационной дивизии. Вместе с ним воюют неунывающий подпоручик Мартин Габриэль, бескомпромиссный лейтенант Александр Лежнев и полный романтических представлений о жизни юный пилот Томек Яндак..

Страна
СССР
Жанр
Военный, Драма
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пилоты»