Пилоты (фильм, 1989) смотреть онлайн
8.61989, Пилоты
Драма, Военный82 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Действие фильма происходит в последние дни Великой Отечественной войны. После Мюнхенского сговора, отдавшего Чехословакию во власть Гитлеру, чех Ян Трейбал вместе с другими патриотами покидает родину. Попав в Советский Союз, герой становится командиром звена Первой Чехословацкой авиационной дивизии. Вместе с ним воюют неунывающий подпоручик Мартин Габриэль, бескомпромиссный лейтенант Александр Лежнев и полный романтических представлений о жизни юный пилот Томек Яндак..
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
4.9 IMDb
- ОФРежиссёр
Отакар
Фука
- ПСАктёр
Петр
Степанек
- КГАктёр
Карел
Грейф
- ПРАктёр
Петер
Руфус
- МГАктёр
Михал
Гучик
- ИСАктриса
Илона
Свободова
- Актёр
Борис
Щербаков
- Актёр
Сергей
Жигунов
- ВСАктёр
Вадим
Спиридонов
- ТПАктриса
Татьяна
Паркина
- ЯЛАктриса
Янина
Лисовская
- ТААктриса
Татьяна
Агафонова
- ЛЖАктёр
Ладислав
Жупанич
- ИБАктёр
Иржи
Брудер
- ЗЖАктёр
Зденек
Жак
- ИВАктёр
Иржи
Воганка
- Актёр
Андрей
Гусев
- Актриса
Дарья
Михайлова
- АГАктёр
Анатолий
Голик
- ЛПАктёр
Лев
Поляков
- Актёр
Леонид
Серебренников
- ИЯАктёр
Игорь
Янковский
- ИШАктёр
Игорь
Шпилев
- ОФСценарист
Отакар
Фука
- АЛСценарист
Александр
Лапшин
- ПФПродюсер
Петр
Феллер
- ИШКомпозитор
Иржи
Шуст