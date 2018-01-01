WinkЛев Поляков
Лев Поляков
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 24 апреля 1927 г. (73 года)
- Дата смерти
- 26 января 2001 г.
Фильмография
Актёр
- 8.9
Мальчики1990, 81 минБесплатно
- 9.4
Пилоты1989, 82 мин
Крейцерова соната1987, 149 мин
- 7.6
Вечерний лабиринт1980, 71 мин
- 9.3
Инкогнито из Петербурга1977, 86 мин
- 9.8
Тени исчезают в полдень1971
- 9.7
Новые приключения неуловимых1968, 81 мин
Выстрел1966, 79 мин
- 8.6
Веселые Расплюевские дни1966, 84 минБесплатно
- 9.1
О чем молчала тайга1966, 79 минБесплатно
- 9.3
Как Вас теперь называть?..1965, 96 мин
- 9.5
Гусарская баллада1962, 94 мин
- 8.9
Две жизни (1961)1961
- 8.2
Мичман Панин1960, 90 мин
Рассказы о Ленине1958, 108 мин