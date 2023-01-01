Две жизни (1961)
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Две жизни (1961)

Две жизни (1961) (сериал, 1961) смотреть онлайн

8.91961, Две жизни (1961) 1 сезон
Драмы, Мелодрамы18+

Сезоны и серии

Две жизни

Сюжет

В центре фильма — две жизни, две судьбы. Простой малограмотный солдат царской армии Востриков за годы Советской власти вырос в преданного борца революции, стал генералом Советской Армии, всеми уважаемым. А гвардейский офицер, блестящий князь Нащекин, боровшийся против Советской власти, эмигрировал из родной страны и в конце концов стал лакеем в портовом ресторанчике.

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Информация

Страна
СССР
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb