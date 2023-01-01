Две жизни (1961) (сериал, 1961) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
8.91961, Серия 1
Драмы, Мелодрамы18+
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Сюжет
В центре фильма — две жизни, две судьбы. Простой малограмотный солдат царской армии Востриков за годы Советской власти вырос в преданного борца революции, стал генералом Советской Армии, всеми уважаемым. А гвардейский офицер, блестящий князь Нащекин, боровшийся против Советской власти, эмигрировал из родной страны и в конце концов стал лакеем в портовом ресторанчике.
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Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ЛЛРежиссёр
Леонид
Луков
- Актёр
Николай
Рыбников
- Актёр
Вячеслав
Тихонов
- ЭНАктриса
Элла
Нечаева
- ЛПАктёр
Лев
Поляков
- Актёр
Станислав
Чекан
- ВДАктёр
Владимир
Дружников
- ЛСАктёр
Лев
Свердлин
- ОЖАктриса
Ольга
Жизнева
- Актриса
Алла
Ларионова
- МВАктриса
Маргарита
Володина
- АКСценарист
Алексей
Каплер
- ВБПродюсер
Владимир
Беренштейн
- ЛЖМонтажёр
Лидия
Жучкова
- ДТКомпозитор
Дживан
Тер-Татевосян