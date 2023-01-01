Биография

Вячеслав Тихонов – актер кино, наиболее известный зрителю по роли советского разведчика Исаева-Штирлица. Будущий народный артист родился в Павловом Посаде в семье механика и воспитательницы. Родители прочили сыну специальность агронома. Однако сам Вячеслав тайно мечтал о карьере киноактера. Он часто посещал кинотеатры, любил героические картины, особенно ему по душе были «Чапаев» и «Александр Невский». Чтобы выбором профессии не огорчать родителей, Вячеслав Тихонов поступил в автомеханический институт, однако не смог отказаться от своей мечты, решил попробовать силы и попытался сдать экзамены во ВГИК. Вступительные испытания юноша не прошел, однако уже после завершения кампании педагоги Пыжова и Бибиков в порядке исключения зачислили перспективного юношу на свой курс. Это стало началом впечатляющей карьеры Тихонова. Первую роль Вячеслав Тихонов сыграл в фильме «Молодая гвардия». После этого он принял участие в нескольких спектаклях, однако настоящей страстью Вячеслава было кино. Он стал актером студии им. Горького и получил несколько значимых ролей. Одна из них – роль Матвея из «Дело было в Пенькове» – принесла актеру признание. После этого Вячеслава Тихонова в фильмы стали приглашать регулярно. Он снялся в «Двух жизнях», «Мичмане Панине», «Майских звездах»... Но подлинным успехом стал телефильм «Семнадцать мгновений весны», где Тихонов получил ключевую роль.