Вячеслав Тихонов
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 8 февраля 1928 г. (81 год)
- Дата смерти
- 4 декабря 2009 г.
Биография
Вячеслав Тихонов – актер кино, наиболее известный зрителю по роли советского разведчика Исаева-Штирлица. Будущий народный артист родился в Павловом Посаде в семье механика и воспитательницы. Родители прочили сыну специальность агронома. Однако сам Вячеслав тайно мечтал о карьере киноактера. Он часто посещал кинотеатры, любил героические картины, особенно ему по душе были «Чапаев» и «Александр Невский». Чтобы выбором профессии не огорчать родителей, Вячеслав Тихонов поступил в автомеханический институт, однако не смог отказаться от своей мечты, решил попробовать силы и попытался сдать экзамены во ВГИК. Вступительные испытания юноша не прошел, однако уже после завершения кампании педагоги Пыжова и Бибиков в порядке исключения зачислили перспективного юношу на свой курс. Это стало началом впечатляющей карьеры Тихонова. Первую роль Вячеслав Тихонов сыграл в фильме «Молодая гвардия». После этого он принял участие в нескольких спектаклях, однако настоящей страстью Вячеслава было кино. Он стал актером студии им. Горького и получил несколько значимых ролей. Одна из них – роль Матвея из «Дело было в Пенькове» – принесла актеру признание. После этого Вячеслава Тихонова в фильмы стали приглашать регулярно. Он снялся в «Двух жизнях», «Мичмане Панине», «Майских звездах»... Но подлинным успехом стал телефильм «Семнадцать мгновений весны», где Тихонов получил ключевую роль.
Фильмография
Актёр
- 8.5
Сочинение ко Дню Победы1998, 107 минБесплатно
- 9.0
Утомленные солнцем1994, 141 мин
- 8.3
Апелляция1987, 86 минБесплатно
- 9.6
ТАСС уполномочен заявить…1984
- 7.8
... И другие официальные лица1976, 84 минБесплатно
- 9.6
Белый Бим Черное ухо1976
- 9.7
Семнадцать мгновений весны1973
- 8.9
Человек с другой стороны1971, 92 минБесплатно
- 9.6
Доживем до понедельника1968, 100 минБесплатно
- 9.4
На семи ветрах1962, 100 минБесплатно
- 8.9
Две жизни (1961)1961
- 8.4
Майские звезды1959, 87 минБесплатно
- 9.6
Дело было в Пенькове1957, 94 минБесплатно
- 8.8
Об этом забывать нельзя1954, 101 минБесплатно