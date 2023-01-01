ТАСС уполномочен заявить…
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ТАСС уполномочен заявить…

ТАСС уполномочен заявить… (сериал, 1984) смотреть онлайн

9.61984, ТАСС уполномочен заявить… 1 сезон
Приключения, Детективы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Советские разведчики поставлены перед сложной и опасной задачей - срочно выявить агента ЦРУ, живущего в Москве и работающего в учреждении, куда поступает вся информация по «африканскому узлу». От оперативности решения этой задачи зависят судьбы не только отдельных людей, но и целого государства - африканской страны Нагонии...

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «ТАСС уполномочен заявить…»

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