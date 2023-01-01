ТАСС уполномочен заявить… Серия 8
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ТАСС уполномочен заявить…
1-й сезон
8-я серия

ТАСС уполномочен заявить… (сериал, 1984) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

9.61984, ТАСС уполномочен заявить… Серия 8
Приключения, Детектив12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Советские разведчики поставлены перед сложной и опасной задачей - срочно выявить агента ЦРУ, живущего в Москве и работающего в учреждении, куда поступает вся информация по «африканскому узлу». От оперативности решения этой задачи зависят судьбы не только отдельных людей, но и целого государства - африканской страны Нагонии...

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Страна
СССР
Жанр
Приключения, Детектив
Качество
SD
Время
66 мин / 01:06

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «ТАСС уполномочен заявить…»