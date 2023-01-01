Леонид Куравлёв
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 8 октября 1936 г. (85 лет)
- Дата смерти
- 30 января 2022 г.
Биография
Леонид Куравлев – актер театра и кино, имеет высокое звание народного артиста РСФСР. Родился будущий артист в Москве. Семья не была связана с искусством: отец Леонида Куравлева работал слесарем, а мать трудилась в парикмахерской. Перед началом войны мать по надуманному обвинению сослали в Мурманскую область, с ней уехал и юный Леня. Мальчик очень плохо учился, хуже всего ему давались точные науки. По этому поводу двоюродная сестра как-то пошутила, что поступать с такими способностями стоит разве что в театральный: там не понадобится математика. Куравлев воспринял это серьезно и предпринял попытку поступить во ВГИК, но провалился, а после экзаменов попал в артель «Оптик». В 1955 он повторил попытку – на этот раз удачно – и с успехом окончил ВГИК. Жена Леонида Куравлева – преподавательница английского языка. В браке родилось двое детей. Самой узнаваемой ролью актера является слесарь Афоня из одноименного фильма. Актер снялся более чем в сотне картин, в том числе в известных «Мимино» и «ТАСС уполномочен заявить...». Является разноплановым актером, может играть и трагических, и комических персонажей, однако считается признанным мастером комедийного жанра.
Фильмография
- 6.1
Оно1989, 116 минБесплатно
- 8.6
Елки-палки!..1988, 84 минБесплатно
- 8.0
Презумпция невиновности1988, 82 минБесплатно
- 8.0
Первая встреча, последняя встреча1987, 87 минБесплатно
- 9.1
На златом крыльце сидели1986, 67 минБесплатно
- 9.7
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается.1986
- 7.7
Левша1986, 84 минБесплатно
- 9.6
ТАСС уполномочен заявить…1984
- 8.2
Медный ангел1984, 83 минБесплатно
- 9.1
Шла собака по роялю1979, 65 минБесплатно
- 8.5
Фрак для шалопая1979, 66 минБесплатно
- 8.9
С любимыми не расставайтесь1979, 72 минБесплатно
- 9.2
Самый красивый конь1976, 75 минБесплатно
- 8.3
Свой парень1974, 63 минБесплатно
- 9.4
Двенадцать месяцев (1973)1973
- 9.7
Семнадцать мгновений весны1973
- 9.3
Ход белой королевы1971, 89 минБесплатно
- 9.3
Семь невест ефрейтора Збруева1970, 91 минБесплатно
- 8.9
Баллада о Беринге и его друзьях1970, 91 минБесплатно
- 8.9
Два дня чудес1970, 63 минБесплатно