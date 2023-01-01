Леонид Куравлёв

Биография

Леонид Куравлев – актер театра и кино, имеет высокое звание народного артиста РСФСР. Родился будущий артист в Москве. Семья не была связана с искусством: отец Леонида Куравлева работал слесарем, а мать трудилась в парикмахерской. Перед началом войны мать по надуманному обвинению сослали в Мурманскую область, с ней уехал и юный Леня. Мальчик очень плохо учился, хуже всего ему давались точные науки. По этому поводу двоюродная сестра как-то пошутила, что поступать с такими способностями стоит разве что в театральный: там не понадобится математика. Куравлев воспринял это серьезно и предпринял попытку поступить во ВГИК, но провалился, а после экзаменов попал в артель «Оптик». В 1955 он повторил попытку – на этот раз удачно – и с успехом окончил ВГИК. Жена Леонида Куравлева – преподавательница английского языка. В браке родилось двое детей. Самой узнаваемой ролью актера является слесарь Афоня из одноименного фильма. Актер снялся более чем в сотне картин, в том числе в известных «Мимино» и «ТАСС уполномочен заявить...». Является разноплановым актером, может играть и трагических, и комических персонажей, однако считается признанным мастером комедийного жанра.