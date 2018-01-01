На златом крыльце сидели (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно

Сыновья царя Федота – Павел-царевич, Пeтр-царевич и Иван-царевич – отправляются свататься к принцессе Тридесятого королевства. Его король Амфибрахий пропал во время одного из своих морских путешествий, а королева не справляется со всеми обязанностями в одиночку. Женихам придется победить Кощея Бессмертного и освободить из его плена мастеров, способных украсить королевство к свадьбе.



