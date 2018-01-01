На златом крыльце сидели (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно
9.11986, На златом крыльце сидели
Фэнтези, Семейный67 мин12+
О фильме
Сыновья царя Федота – Павел-царевич, Пeтр-царевич и Иван-царевич – отправляются свататься к принцессе Тридесятого королевства. Его король Амфибрахий пропал во время одного из своих морских путешествий, а королева не справляется со всеми обязанностями в одиночку. Женихам придется победить Кощея Бессмертного и освободить из его плена мастеров, способных украсить королевство к свадьбе.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.5 IMDb
- СНАктёр
Сергей
Николаев
- АНАктёр
Александр
Новиков
- МПАктёр
Михаил
Пуговкин
- ТКАктриса
Татьяна
Конюхова
- Актёр
Леонид
Куравлёв
- ЛФАктриса
Лидия
Федосеева-Шукшина
- Актёр
Виктор
Сергачев
- СКАктёр
Станислав
Коренев
- Актёр
Зиновий
Гердт
- ВУАктёр
Виктор
Уральский
- АХСценарист
Александр
Хмелик
- ЛДМонтажёр
Людмила
Дроздова
- МГОператор
Михаил
Гойхберг
- ЕБКомпозитор
Евгений
Ботяров