На златом крыльце сидели (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно

9.11986, На златом крыльце сидели
Фэнтези, Семейный67 мин12+

Сыновья царя Федота – Павел-царевич, Пeтр-царевич и Иван-царевич – отправляются свататься к принцессе Тридесятого королевства. Его король Амфибрахий пропал во время одного из своих морских путешествий, а королева не справляется со всеми обязанностями в одиночку. Женихам придется победить Кощея Бессмертного и освободить из его плена мастеров, способных украсить королевство к свадьбе.

Страна
СССР
Жанр
Семейный, Фэнтези
Качество
SD
Время
67 мин / 01:07

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.5 IMDb