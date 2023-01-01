Биография

Один из корифеев советского и российского киноискусства актер Виктор Сергачев известен всем. Сибиряк, родился 26 февраля 1934 года на станции Борзя Восточно-Сибирской железной дороги. Закончил школу-студию МХАТ в 1956 году и всю жизнь был театральным актером, одновременно снимаясь в кино. Широкое амплуа актера широко известно – драма, мелодрама, комедия. Стал известен российским зрителям актер Виктор Сергачев по фильму «Три тополя на Плющихе», затем последовал ряд творческих работ, утвердивших актера в кино, – «Разорванный круг», «Увольнение на берег», «Премия», всего 138 ролей. Природная харизма позволяла актеру быть любимым зрителями даже в отрицательных персонажах. Например, Ефим из «Пропавшей экспедиции». Мягкий голос особого баритона завораживал. Виктор Сергачев в ролях людей с сильным характером и недюжинного ума производил особенное впечатление. Перечислять все работы актера не стоит, они общеизвестны. Но кроме актерского дара, он проявил и способности талантливого руководителя и очень легкого человека в общении. Заслуженный артист РСФСР, народный артист РСФСР, один из создателей театра «Современник», он работал, а затем и руководил по 1971 год «Современником». До этого – Театр Советской армии, после – МХАТ. Был награжден орденом Дружбы народов и орденом Почета. Ушел из жизни в 2013 году. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.