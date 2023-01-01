Виктор Сергачев
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 24 ноября 1934 г. (78 лет)
- Дата смерти
- 26 февраля 2013 г.
Биография
Один из корифеев советского и российского киноискусства актер Виктор Сергачев известен всем. Сибиряк, родился 26 февраля 1934 года на станции Борзя Восточно-Сибирской железной дороги. Закончил школу-студию МХАТ в 1956 году и всю жизнь был театральным актером, одновременно снимаясь в кино. Широкое амплуа актера широко известно – драма, мелодрама, комедия. Стал известен российским зрителям актер Виктор Сергачев по фильму «Три тополя на Плющихе», затем последовал ряд творческих работ, утвердивших актера в кино, – «Разорванный круг», «Увольнение на берег», «Премия», всего 138 ролей. Природная харизма позволяла актеру быть любимым зрителями даже в отрицательных персонажах. Например, Ефим из «Пропавшей экспедиции». Мягкий голос особого баритона завораживал. Виктор Сергачев в ролях людей с сильным характером и недюжинного ума производил особенное впечатление. Перечислять все работы актера не стоит, они общеизвестны. Но кроме актерского дара, он проявил и способности талантливого руководителя и очень легкого человека в общении. Заслуженный артист РСФСР, народный артист РСФСР, один из создателей театра «Современник», он работал, а затем и руководил по 1971 год «Современником». До этого – Театр Советской армии, после – МХАТ. Был награжден орденом Дружбы народов и орденом Почета. Ушел из жизни в 2013 году. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.
Фильмография
Актёр
- 8.4
КГБ в Смокинге2005
- 8.9
Ангел пролетел2004, 84 минБесплатно
- 8.8
Разорванный круг1987, 82 минБесплатно
- 9.1
На златом крыльце сидели1986, 67 минБесплатно
- 8.2
Безумный день инженера Баркасова1982
- 8.6
Подарок черного колдуна1978, 59 минБесплатно
- 9.4
Золотая речка1977, 91 минБесплатно
- 9.3
Пропавшая экспедиция1975
- 8.6
Меняю собаку на паровоз1975, 64 минБесплатно
- 8.6
Иван да Марья1974, 82 минБесплатно
- 7.8
Шутите1971, 83 минБесплатно
- 9.6
Три тополя на Плющихе1968, 74 минБесплатно
- 8.0
Мы вас любим1962, 81 минБесплатно
- 7.6
Конец света1962, 84 минБесплатно