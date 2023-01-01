Золотая речка (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно

Вторая часть приключенческого фильма «Пропавшая экспедиция». Спустя пять лет после событий предыдущей картины часть золота, найденного на сибирской реке Ардыбаш, незаконно оказывается за границей. Расследовать дело отправляется Куманин, с ним – Зимин, а также Рогов, примкнувший к ним друг семьи погибшего профессора Смелкова. Но дойти до золотого месторождения в этот раз гораздо сложнее, чем раньше.



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