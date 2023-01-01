Золотая речка
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Золотая речка

Золотая речка (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно

9.41977, Золотая речка
Приключения91 мин18+

О фильме

Вторая часть приключенческого фильма «Пропавшая экспедиция». Спустя пять лет после событий предыдущей картины часть золота, найденного на сибирской реке Ардыбаш, незаконно оказывается за границей. Расследовать дело отправляется Куманин, с ним – Зимин, а также Рогов, примкнувший к ним друг семьи погибшего профессора Смелкова. Но дойти до золотого месторождения в этот раз гораздо сложнее, чем раньше.

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Страна
СССР
Жанр
Приключения
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb