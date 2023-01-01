Биография

Александр Кайдановский — театральный и киноактер России, сценарист, режиссер. За свои достижения в творческой карьере удостоен звания заслуженного деятеля искусств. Родился в Ростове-на-Дону 23 июля 1946 года. Будущий артист сначала обучался на сварщика, но после этого поступил в театральный вуз. Еще через 4 года он окончил Щукинское училище. Далее Александр проработал в нескольких театрах, в начале 80-х поступил на курс режиссуры. Преподавать начал в 1989 году. В 90-е годы выступал членом жюри Каннского кинофестиваля и обучал молодое поколение сценарному искусству. Дебютную роль Александр Кайдановский сыграл в 1967 году в фантастическом советском фильме «Таинственная стена». Сразу после этой роли предложения сняться в кинокартинах стали постоянными. Он сыграл в 51 фильме, среди которых ленты «Первая любовь», «Сталкер», «Десять негритят» и другие. Также он занимался озвучиванием таких мультфильмов, как «Перевал» и «Сон смешного человеке». Из популярных режиссерских работ выделяются «Гость», «Бронзовый Христос».