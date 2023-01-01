Спокойный день в конце войны (фильм, 1970) смотреть онлайн
7.71970, Спокойный день в конце войны
Драмы32 мин6+
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Сюжет
1944 год. Фронт уходил к западным границам. Для этих мест война уже окончилась, но мирная жизнь еще не началась. Солдат из под Вологды Андрей Комаров и казахская девушка Адалат дожидаются транспорта.
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Никита
Михалков
- Актриса
Наталья
Аринбасарова
- ЮБАктёр
Юрий
Богатырев
- ИДАктриса
Ирина
Дёмина
- Актёр
Лев
Дуров
- Актёр
Александр
Кайдановский
- Актёр
Сергей
Никоненко
- Актёр
Александр
Пороховщиков
- Актёр
Валентин
Смирнитский
- СААктёр
Сергей
Артамонов
- АЮАктёр
Александр
Юдин
- РИСценарист
Рустам
Ибрагимбеков
- ГАПродюсер
Геннадий
Абрамов
- НММонтажёр
Нина
Майорова
- ДКОператор
Дмитрий
Коржихин
- ЭАКомпозитор
Эдуард
Артемьев