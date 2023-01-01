Спокойный день в конце войны (фильм, 1970) смотреть онлайн

Сюжет

1944 год. Фронт уходил к западным границам. Для этих мест война уже окончилась, но мирная жизнь еще не началась. Солдат из под Вологды Андрей Комаров и казахская девушка Адалат дожидаются транспорта.



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