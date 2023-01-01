Спокойный день в конце войны
Wink
Фильмы
Спокойный день в конце войны

Спокойный день в конце войны (фильм, 1970) смотреть онлайн

7.71970, Спокойный день в конце войны
Драмы32 мин6+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

1944 год. Фронт уходил к западным границам. Для этих мест война уже окончилась, но мирная жизнь еще не началась. Солдат из под Вологды Андрей Комаров и казахская девушка Адалат дожидаются транспорта.

Спокойный день в конце войны смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Спокойный день в конце войны»

Всё