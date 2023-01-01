Биография

Валентин Смирнитский – популярнейший актер театра и отечественного кино – родился в 1944 году. Получил признание зрителей нескольких поколений. По праву носит почетные звания заслуженного артиста РСФСР и народного артиста России. Смирнитский – коренной москвич. Его родители жили на Арбате и были близки к миру кино. Решение стать актером пришло к юноше в старших классах. Он поступил в престижное Щукинское училище. На одном курсе со Смирнитским учились будущие звезды советского кино: Н. Михалков, А. Миронов, сестры Вертинские. На 4-м курсе способного студента с привлекательной внешностью пригласили на съемки фильма «Двое». Картина завоевала приз на московском кинофестивале, а Смирнитский получил приглашение сразу из 4-х театров. Актер выбрал Театр им. Ленинского комсомола и не прогадал: он всегда был востребован и получал главные роли в известных постановках. В 1967 году перешел в труппу Театра на Малой Бронной. Впоследствии он выходил на сцены еще нескольких театров, а с 2004 года играет исключительно в антрепризах. В личной жизни Валентина Смирнитского не все складывалось удачно. Он был женат 4 раза. Первые 3 брака длились недолго. Только четвертая супруга смогла сделать актера счастливым. Дебютным фильмом Смирнитского стала знаменитая картина «Я шагаю по Москве». Далее последовали роли в не менее удачных кинолентах «Семь стариков и одна девушка», «Адъютант его превосходительства» и во многих других. Но самой звездной оказалась роль Смирнитского в телевизионном фильме «Д’Артаньян и три мушкетера». Портоса ему пришлось сыграть еще не раз, так как картина превратилась в киноэпопею, и было снято еще 3 фильма-продолжения о знаменитых мушкетерах. В 80-90-х годах актер снимался не так часто. В этот период он занимался дублированием иностранных фильмов. В 2000-х годах Смирнитский стал сниматься в телесериалах. Всего на счету актера более 100 киноролей.