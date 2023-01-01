Комета (фильм, 1983) смотреть онлайн бесплатно
7.41983, Комета
Фантастика, Комедии67 мин12+
Сюжет
В разгар курортного сезона в Крыму ведутся съeмки кинофильма. Группа собирается уезжать в экспедицию в пустыню и ищет временную охрану для бутафорского деревянного корабля, оставленного на берегу. Эта честь выпадает бывшему капитану Василию Кучкину и его жене. Втайне от режиссeра Кучкины пус�кают пожить на корабль курортников-дикарей. Один из них, увлеченный астроном-любитель, замечает несущуюся к земле комету. В то же время внутри корабля начинают происходить загадочные и мистические события…
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Информация
СтранаСССР
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Фантастика
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
4.7 IMDb
- НСАктриса
Надежда
Семенцова
- Актёр
Анатолий
Кузнецов
- АБАктриса
Алена
Беляк
- ДЗАктёр
Дмитрий
Золотухин
- СРАктриса
Светлана
Радченко
- ВБАктёр
Владимир
Басов
- НМАктриса
Наталья
Мартинсон
- Актёр
Валентин
Смирнитский
- Актёр
Фёдор
Стуков
- ЮЧАктёр
Юрий
Чулюкин
- КБСценарист
Кир
Булычёв
- ЮЧСценарист
Юрий
Чулюкин
- ИЗПродюсер
Игорь
Зуев
- АРОператор
Александр
Рыбин