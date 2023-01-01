Комета
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Комета

Комета (фильм, 1983) смотреть онлайн бесплатно

7.41983, Комета
Фантастика, Комедии67 мин12+

Сюжет

В разгар курортного сезона в Крыму ведутся съeмки кинофильма. Группа собирается уезжать в экспедицию в пустыню и ищет временную охрану для бутафорского деревянного корабля, оставленного на берегу. Эта честь выпадает бывшему капитану Василию Кучкину и его жене. Втайне от режиссeра Кучкины пускают пожить на корабль курортников-дикарей. Один из них, увлеченный астроном-любитель, замечает несущуюся к земле комету. В то же время внутри корабля начинают происходить загадочные и мистические события…

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Комедии, Фантастика

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.7 IMDb