Комета (фильм, 1983) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В разгар курортного сезона в Крыму ведутся съeмки кинофильма. Группа собирается уезжать в экспедицию в пустыню и ищет временную охрану для бутафорского деревянного корабля, оставленного на берегу. Эта честь выпадает бывшему капитану Василию Кучкину и его жене. Втайне от режиссeра Кучкины пус�кают пожить на корабль курортников-дикарей. Один из них, увлеченный астроном-любитель, замечает несущуюся к земле комету. В то же время внутри корабля начинают происходить загадочные и мистические события…



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