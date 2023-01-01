Фёдор Стуков

Биография

Федор Стуков — режиссер, актер и сценарист. Лауреат премии ТЭФИ. Родился в Москве 17 сентября 1972 года. Творческая жизнь кинодеятеля началась еще в детстве — он пел в Большом детском хоре под руководством Виктора Попова и активно снимался. Впервые на экране появился в мелодраме Никиты Михалкова «Несколько дней из жизни И. И. Обломова». Воплотил образ Иришки в фильме «Родня», играл в мини-сериале о приключениях Тома Сойера, активно снимался в «Ералаше». Получил диплом Высшего театрального училища имени Щукина, после чего служил в театре «Веркштатт» в Ганновере. Работал телеведущим — вел передачи «Лего-го!», «Мировые розыгрыши», «До 16 и старше». Сегодня Федор Стуков успешно работает в комедийном жанре. Среди его работ числятся сериалы «Дылды», «Пекарь и красавица», «Физрук», «Филфак», «Ивановы-Ивановы», «Восьмидесятые». Также снял документальный фильм «Охотники за нацистами».