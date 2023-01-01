Остров сокровищ (1982) (сериал, 1982) смотреть онлайн
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Советский приключенческий фильм о пиратах и джентльменах по известному роману Роберта Льюиса Стивенсона. Смотреть «Остров сокровищ» 1982 года можно в онлайн-кинотеатре Wink. В картине снялись звезды советского кино Николай Караченцов, Валерий Золотухин и Олег Борисов.
Англия, середина 18 века. В руки к парню по имени Джим Хокинс попадает удивительная карта, на которой указано, где спрятан пиратский клад капитана Флинта. Джим вместе с друзьями на корабле капитана Смоллетта отправляется на поиски сокровища, которое спрятано на далеком необитаемом острове в Атлантическом океане. По пути кладоискателей ждут хитрые враги, конкуренты и разные испытания.
Смогут ли отважные путешественники добраться до острова невредимыми и найти клад? Узнаете, когда посмотрите советский телефильм. Оформив подписку на видеосервис Wink, вы сможете смотреть онлайн «Остров сокровищ» 1982 года в хорошем качестве и без рекламы.
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Информация
СтранаСССР
ЖанрыВоенные, Комедии, Приключения, Мелодрамы
Рейтинг
- ВВРежиссёр
Владимир
Воробьев
- Актёр
Фёдор
Стуков
- ОБАктёр
Олег
Борисов
- ВКАктёр
Виктор
Костецкий
- Актёр
Владислав
Стржельчик
- КГАктёр
Константин
Григорьев
- ЛМАктёр
Леонид
Марков
- ГТАктёр
Георгий
Тейх
- Актриса
Ольга
Волкова
- Актёр
Валерий
Золотухин
- Актёр
Николай
Караченцов
- НССценарист
Николай
Семенов
- РЛСценарист
Роберт
Льюис Стивенсон
- ЕФХудожница
Елена
Фомина
- ЗШМонтажёр
Зинаида
Шейнеман
- АЧОператор
Александр
Чечулин
- ЕПКомпозитор
Евгений
Птичкин