Остров сокровищ (1982) (сериал, 1982) смотреть онлайн

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Советский приключенческий фильм о пиратах и джентльменах по известному роману Роберта Льюиса Стивенсона. Смотреть «Остров сокровищ» 1982 года можно в онлайн-кинотеатре Wink. В картине снялись звезды советского кино Николай Караченцов, Валерий Золотухин и Олег Борисов.



Англия, середина 18 века. В руки к парню по имени Джим Хокинс попадает удивительная карта, на которой указано, где спрятан пиратский клад капитана Флинта. Джим вместе с друзьями на корабле капитана Смоллетта отправляется на поиски сокровища, которое спрятано на далеком необитаемом острове в Атлантическом океане. По пути кладоискателей ждут хитрые враги, конкуренты и разные испытания.



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