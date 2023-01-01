WinkСериалыОстров сокровищ (1982)Остров сокровищ
Остров сокровищ (1982) (сериал, 1982) сезон 1 смотреть онлайн
9.41982, Остров сокровищ 3 серии
Приключения, Мини-сериалы12+
Сезоны и серии
Сюжет
Корабли пиратов, увлекательные странствия, поиски несметных сокровищ… На три часа вы сможете с головой погрузиться в волшебный мир приключений, полных опасностей и романтики.
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Информация
СтранаСССР
ЖанрыВоенные, Комедии, Приключения, Мелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ВВРежиссёр
Владимир
Воробьев
- Актёр
Фёдор
Стуков
- ОБАктёр
Олег
Борисов
- ВКАктёр
Виктор
Костецкий
- Актёр
Владислав
Стржельчик
- КГАктёр
Константин
Григорьев
- ЛМАктёр
Леонид
Марков
- ГТАктёр
Георгий
Тейх
- Актриса
Ольга
Волкова
- Актёр
Валерий
Золотухин
- Актёр
Николай
Караченцов
- НССценарист
Николай
Семенов
- РЛСценарист
Роберт
Льюис Стивенсон
- ЕФХудожница
Елена
Фомина
- ЗШМонтажёр
Зинаида
Шейнеман
- АЧОператор
Александр
Чечулин
- ЕПКомпозитор
Евгений
Птичкин