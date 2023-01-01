Биография

Ольга Волкова — российская актриса театра и кино. Народная артистка России. Родилась в Ленинграде 15 апреля 1939 года. Росла в творческой семье — дедушка Иван Вольский играл в театрах «Кривой Джимми» и «Старый водевиль». В юности Ольга не мечтала об актерской карьере, но педагоги открыли у будущей звезды талант пародиста, что и привело ее на занятия в драматический кружок. Пыталась поступить в театральный вуз, но провалила экзамены и оказалась в мастерской Леонида Макарьева при Театре юного зрителя. Служила в Ленинградском театре комедии, Большом драматическом театре, также играла в антрепризах. Сегодня фильмография Ольги Волковой насчитывает более 180 работ. Актрису можно встретить в картинах «Первороссияне», «Учитель пения», «Вдовы», «В моей смерти прошу винить Клаву К.», «Остров сокровищ», «Жестокий романс», «Небеса обетованные», «Бедная Саша», «Короли игры», «Тайна Лилит». Кроме того, исполнила роль Антонины Семеновны в комедии «Папины дочки».