Ольга Волкова
- Карьера
- Актриса, Актриса дубляжа
- Дата рождения
- 15 апреля 1939 г. (85 лет)
Биография
Ольга Волкова — российская актриса театра и кино. Народная артистка России. Родилась в Ленинграде 15 апреля 1939 года. Росла в творческой семье — дедушка Иван Вольский играл в театрах «Кривой Джимми» и «Старый водевиль». В юности Ольга не мечтала об актерской карьере, но педагоги открыли у будущей звезды талант пародиста, что и привело ее на занятия в драматический кружок. Пыталась поступить в театральный вуз, но провалила экзамены и оказалась в мастерской Леонида Макарьева при Театре юного зрителя. Служила в Ленинградском театре комедии, Большом драматическом театре, также играла в антрепризах. Сегодня фильмография Ольги Волковой насчитывает более 180 работ. Актрису можно встретить в картинах «Первороссияне», «Учитель пения», «Вдовы», «В моей смерти прошу винить Клаву К.», «Остров сокровищ», «Жестокий романс», «Небеса обетованные», «Бедная Саша», «Короли игры», «Тайна Лилит». Кроме того, исполнила роль Антонины Семеновны в комедии «Папины дочки».
Фильмография
Актриса
- Скоро
Война и музыка2024
- 9.3
Манюня: Приключения в деревне2024, 84 мин
- 9.4
Папины дочки. Новые2023
- 7.6
Бабки2021, 59 минБесплатно
- 9.0
Мамы 32014, 88 минБесплатно
- 9.1
Обменяйтесь кольцами2012, 95 минБесплатно
- 8.7
Лучшее лето нашей жизни2011Бесплатно
- 9.1
Кровь не вода2009Бесплатно
- 8.9
Певица2009Бесплатно
- 8.7
Превратности судьбы2008, 91 минБесплатно
- 8.9
Надежда как свидетельство жизни2008Бесплатно
- 6.7
Сказ про Федота-Стрельца2001, 101 мин
- 8.4
Странные мужчины Семеновой Екатерины1992, 142 минБесплатно
- 8.9
Необыкновенные приключения Карика и Вали1987, 126 минБесплатно
- 8.8
Снегурочку вызывали?1985, 64 минБесплатно
- 9.4
Остров сокровищ (1982)1982
- 8.7
Мой первый друг1979, 60 минБесплатно
- 9.6
Летучая мышь1978, 132 минБесплатно
- 9.4
Учитель пения1972, 80 минБесплатно