Шерлок Холмс (2013) (сериал, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Этот сериал возвращает нас на Бейкер-стрит, 221б, где проживают уже давно знакомые персонажи: гениальный сыщик Шерлок Холмс и его друг и летописец, ветеран афганской войны доктор Джон Ватсон.



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