Шерлок Холмс (2013)
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Шерлок Холмс (2013)

Шерлок Холмс (2013) (сериал, 2013) смотреть онлайн

9.02013, Шерлок Холмс (2013) 1 сезон
Триллеры, Приключения18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Этот сериал возвращает нас на Бейкер-стрит, 221б, где проживают уже давно знакомые персонажи: гениальный сыщик Шерлок Холмс и его друг и летописец, ветеран афганской войны доктор Джон Ватсон.

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Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шерлок Холмс (2013)»

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