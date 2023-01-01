Шерлок Холмс (2013) (сериал, 2013) смотреть онлайн
9.02013, Шерлок Холмс (2013) 1 сезон
Триллеры, Приключения18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Этот сериал возвращает нас на Бейкер-стрит, 221б, где проживают уже давно знакомые персонажи: гениальный сыщик Шерлок Холмс и его друг и летописец, ветеран афганской войны доктор Джон Ватсон.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыИсторические, Русские, Приключения, Детективы, Триллеры
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.5 IMDb
- АКРежиссёр
Андрей
Кавун
- Актёр
Андрей
Панин
- Актёр
Игорь
Петренко
- Актёр
Михаил
Боярский
- Актриса
Елизавета
Боярская
- Актриса
Ольга
Волкова
- АИАктёр
Александр
Ильин
- Актёр
Игорь
Жижикин
- Актёр
Леонид
Ярмольник
- Актёр
Александр
Голубев
- Актриса
Лянка
Грыу
- ЗДСценарист
Зоя
Дзюбло
- ОПСценарист
Олег
Погодин
- АКСценарист
Андрей
Кавун
- ДФПродюсер
Денис
Фролов
- ДДПродюсер
Дмитрий
Добужинский
- ОМПродюсер
Ольга
Максимова
- АГАктёр дубляжа
Александр
Головчанский
- ВСХудожник
Владимир
Светозаров
- МНХудожница
Марина
Николаева
- ЛКХудожница
Лариса
Конникова
- АММонтажёр
Андрей
Мельников
- НБМонтажёр
Николай
Булыгин
- МУМонтажёр
Максим
Урманов
- АВОператор
Антуан
Вивас-Денисов
- ГМКомпозитор
Гари
Миллер