Биография

Лянка Грыу — российская театральная и киноактриса. Родилась в Москве 22 ноября 1987 года. Родители Лянки — актеры. Это сыграло роль, когда девушка выбирала будущую профессию. В 18 лет она поступила на актерский факультет ВГИКа. Параллельно с этим занималась балетом и живописью, часто играла на сцене театров. Дебютную роль в кино сыграла еще в 4 года. Тогда ее заметили в общежитии, где она жила с мамой-студенткой. Лянка снялась в выпускной работе одного из молодых режиссеров — студента театрального вуза. Эта картина получила несколько международных премий. В 6 лет юная актриса начала вести телевизионную программу на «Первом канале». До 1997 года Лянка снималась в рекламе и продолжала работать на телеканалах, а также стала лицом бренда одежды для детей. Первая серьезная роль Лянки Грыу сыграна в фильме «Маленькая принцесса». Популярность получила после съемок в киноленте «Возвращение мушкетеров» 2009 года. До 2016 года сыграла в сериалах «Золотые», «Шерлок Холмс», «Дорога домой» и других, а также художественных фильмах «Детям до 16…», «В спорте только девушки» и не только. После этого переехала в США и там продолжила карьеру актрисы.