Переговорщик (сериал, 2022) смотреть онлайн

Талантливый психолог и переговорщик вновь сталкивается с человеком, сломавшим ему жизнь. Остросюжетный детектив «Переговорщик» — сериал от создателей «Хрустального» о человеке, которому пришлось вновь столкнуться с главным страхом.



Никто не знает людей лучше, чем Александр Максимов — психолог, работавший переговорщиком в ФСБ. Но даже он может ошибаться. Девять лет назад, во время операции по обезвреживанию террористов, Максимов потерял контроль над ситуацией, и погибло множество людей, в том числе и его дочь. Семья Александра оказывается разрушена, и с тех пор он живет один вместе с собакой, работая в колл-центре, оказывающем экстренную психологическую помощь. Но вот однажды Максимов случайно попадает в эпицентр ограбления банка, и ему удается предотвратить штурм. С этого момента Александру начинают поручать сложные дела, требующие глубокого понимания человеческого характера. Максимов также понимает, что виновник главной трагедии его жизни не погиб во время взрыва — более того, он вновь начал играть с Александром в опасную игру.



Удастся ли герою обезвредить своего главного врага, расскажет сериал «Переговорщик», смотреть онлайн который можно на Wink.



Все сезоны сериала Переговорщик смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.